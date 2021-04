La Russia espelle diplomatico italiano: ritorsione per il caso Biot (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr – Dopo la bufera scoppiata con il caso Biot, la risposta della Russia a stretto giro era del tutto prevedibile. Ed è arrivata oggi, con la decisione presa da Mosca di espellere un diplomatico italiano. La più classica delle rappresaglie sul piano delle relazioni internazionali, dopo che l’Italia aveva deciso di espellere due diplomatici russi per il caso di spionaggio che ha visto coinvolto l’ufficiale di Marina, Walter Biot. La Russia espelle diplomatico italiano “Il 26 aprile, l’ambasciatore a Mosca Pasquale Terracciano è stato invitato presso il ministero degli Esteri russo, presso il quale gli è stata consegnata una nota in cui si chiede che Curzio ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr – Dopo la bufera scoppiata con il, la risposta dellaa stretto giro era del tutto prevedibile. Ed è arrivata oggi, con la decisione presa da Mosca dire un. La più classica delle rappresaglie sul piano delle relazioni internazionali, dopo che l’Italia aveva deciso dire due diplomatici russi per ildi spionaggio che ha visto coinvolto l’ufficiale di Marina, Walter. La“Il 26 aprile, l’ambasciatore a Mosca Pasquale Terracciano è stato invitato presso il ministero degli Esteri russo, presso il quale gli è stata consegnata una nota in cui si chiede che Curzio ...

fattoquotidiano : Caso Walter Biot, la Russia espelle un diplomatico italiano. La Farnesina: “È una ritorsione, decisione ingiusta e… - HuffPostItalia : Russia espelle diplomatico italiano, reazione al caso Walter Biot - Agenzia_Italia : La risposta russa per il caso Biot, espulso un diplomatico italiano - fainfoesteri : La Russia espelle l'addetto navale aggiunto dell'Ambasciata d'Italia a Mosca . 'Abbiamo appreso con profondo ramm… - giannettimarco : RT @_DAGOSPIA_: MOSCA AL NASO - LA RUSSIA ESPELLE UN DIPLOMATICO ITALIANO COME RITORSIONE PER IL CASO BIOT E LA CONS -