La rubrica di Ermatto de Maria- Sei sicuro?

Leggi su quellochetuttivoglionosapere

(Di lunedì 26 aprile 2021) Spesso associamo la parola fragilità alla parola difetto. “Costa cara la fragilità, per chi un posto nel mondo non ha” diceva una persona che probabilmente conosci molto bene e che forse per un certo senso hai anche odiato. Essere fragile significa cadere, ma senza cadere non ci si rialza. Bisogna essere pronti a saper cadere, tu, sei? < > < > Che poi se ci pensi è vero, non ci credeva nessuno, o meglio, ti davano tutti per spacciato, per la copia della ...