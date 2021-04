La Roma a Sarri per tornare al top | ecco il piano di mercato

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Roma Sarri

- Laha sceltoha scelto la. Il matrimonio sembra solo questione di tempo, l 'intenzione reciproca è quella di cominciare un affascinante percorso insieme . Tiago Pinto presto ......per primo Friedkin ha scelto il nuovo allenatore dellache prenderà il posto di Fonseca nella prossima stagione. Accantonata la pista Allegri, sulla panchina dei giallorossi arriverà. ...Maurizio Sarri © Getty Images Calciomercato Roma, i giallorossi in testa su tutto Sarri: nelle prossime ore incontro decisivo per il tecnico toscano Fine ...Il tecnico toscano ritorna a mettersi in gioco dopo l'esonero dalla Juventus di un anno fa: incontro in arrivo.