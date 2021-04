La rivista del Metropolitan Magazine, la voce di tutti e per tutti (Di lunedì 26 aprile 2021) Metropolitan Magazine lancia e annuncia la sua prima rivista digitale periodica. Un tocco di rosa nel bel mezzo di un campo non coltivato: dare voce alle donne, in primis come scrittrici e in secundis come oratrici, in un mondo che spesso non le ascolta. Dare la voce a tutti, tra diritti calpestati e non riconosciuti: raccontare la verità senza mezze misure, soprattutto senza mai rimanere in bilico tra parole non scritte e sempre dette. Dare voce è la missione principale del Metropolitan, ogni mese la rivista selezionerà una serie di articoli già usciti sulla testata online Metropolitan Magazine e altri ancora in esclusiva per i lettori che sceglieranno di leggerci ogni mese o ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 26 aprile 2021)lancia e annuncia la sua primadigitale periodica. Un tocco di rosa nel bel mezzo di un campo non coltivato: darealle donne, in primis come scrittrici e in secundis come oratrici, in un mondo che spesso non le ascolta. Dare la, tra diritti calpestati e non riconosciuti: raccontare la verità senza mezze misure, soprattutto senza mai rimanere in bilico tra parole non scritte e sempre dette. Dareè la missione principale del, ogni mese laselezionerà una serie di articoli già usciti sulla testata onlinee altri ancora in esclusiva per i lettori che sceglieranno di leggerci ogni mese o ...

