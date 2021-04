La rappresaglia di Putin per il caso Biot | Mosca espelle diplomatico italiano

Leggi su tpi

(Di lunedì 26 aprile 2021) Le autorità russe hanno espulso undefinendolo ”persona non grata” e chiedendogli di lasciare il Paese entro 24 ore. Lo riporta l’agenzia di stampa Sputnik citando un comunicato ufficiale del ministero degli Esteri russo e spiegando che si tratta di una risposta all’azione simile condotta da Roma per ildi spionaggio che ha portato all’arresto di Walter, l’ufficiale della marina militare colto in flagranza mentre passava informazioni ai russi. Il ministero degli Esteri russo ha spiegato che ilavrà 24 ore per lasciare il Paese: “Il 26 aprile, l’ambasciatore aPasquale Terracciano è stato invitato presso il ministero degli Esteri russo, presso il quale gli è stata consegnata una nota in cui si chiede che Curzio Pacifici, consigliere ...