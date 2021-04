La Premier League boicotterà i social network: quattro giorni off per protestare contro il razzismo online (Di lunedì 26 aprile 2021) Nessun tweet dopo una vittoria. Nessun post su Facebook dopo un gol meraviglioso. Nessun sondaggio su Instagram per i tifosi. La Premier League boicotta i social network per protesta: insieme a lei si uniranno anche la English Football League e la Women’s Super League. L’obiettivo è chiaro e punta a combattere i vergognosi episodi di intolleranza e di razzismo che si verificano praticamente a cadenza quotidiana e che, spesso, utilizzano proprio i social network come veicolo principale per la loro diffusione. LEGGI ANCHE > Come Google UK ha trollato i club inglesi della Super League Premier League boicotta i social per protesta contro il ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 26 aprile 2021) Nessun tweet dopo una vittoria. Nessun post su Facebook dopo un gol meraviglioso. Nessun sondaggio su Instagram per i tifosi. Laboicotta iper protesta: insieme a lei si uniranno anche la English Footballe la Women’s Super. L’obiettivo è chiaro e punta a combattere i vergognosi episodi di intolleranza e diche si verificano praticamente a cadenza quotidiana e che, spesso, utilizzano proprio icome veicolo principale per la loro diffusione. LEGGI ANCHE > Come Google UK ha trollato i club inglesi della Superboicotta iper protestail ...

