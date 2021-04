La popstar Selena Gomez scrive a Mario Draghi E il tweet “buonista” scatena il putiderio

(Di lunedì 26 aprile 2021)al premier. In un post su Twitter l’artista chiede di domare le dosi extra di vaccino anti-covid in eccesso alle persone che ne hanno più bisogno. «Vuoi contribuire a porre fine alla pandemia una volta per tutte?», si legge. «Unisciti a me e chiediamo ai leader mondiali come il primo ministro italianodi donare le loro dosi extra di vaccino Covid-19 alle persone che ne hanno più bisogno. @Palazzo Chigi.Possiamo contare su di te?». Laha scritto anche ad altri primi ministri, dallo spagnolo Pedro Sánchez al francese Emmanuel Macron. Le repliche al post diMolte le repliche al post diretto al governo. Chi in inglese, chi in ...

Draghi Possiamo contare su di te?'' La popstar ha scritto anche ad altri primi ministri, dallo spagnolo Pedro Sánchez al francese Emmanuel Macron.
"Vuoi contribuire a far terminare la pandemia una volta per tutte? Aiutami a chiedere ai leader come il primo ministro italiano Mario Draghi, di donare le dosi extra del vaccino contro il Covid 19 alle persone che ne hanno più bisogno."
Selena Gomez ha lanciato un appello a Mario Draghi su Twitter: "dona le dosi del vaccino anti-covid a chi ne ha bisogno".