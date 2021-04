La nuova funzione per ascoltare Spotify su Facebook (Di lunedì 26 aprile 2021) Lo aspettavamo ed è arrivato. Il collegamento molto più diretto di Facebook con Spotify, come lo avevamo definito in precedenza, che permette di ascoltare musica e podcast direttamente dalla propria home. E fa sì, nemmeno a dirlo, che gli utenti non debbano più lasciare Facebook per ascoltare i player Spotify. Musica e podcast saranno riproducibili direttamente dal proprio feed tramite un apposito player, ovvero tutto ciò che viene condiviso su Facebook da Spotify potrà essere avviato cliccando sul trasto play. Spotify su Facebook permetterà a entrambe le aziende di ottenere una serie di vantaggi e, per di più, andrà a contrastare l’azione di Apple. LEGGI ANCHE >>> Tutte le cose audio che a breve si potranno ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 26 aprile 2021) Lo aspettavamo ed è arrivato. Il collegamento molto più diretto dicon, come lo avevamo definito in precedenza, che permette dimusica e podcast direttamente dalla propria home. E fa sì, nemmeno a dirlo, che gli utenti non debbano più lasciareperi player. Musica e podcast saranno riproducibili direttamente dal proprio feed tramite un apposito player, ovvero tutto ciò che viene condiviso sudapotrà essere avviato cliccando sul trasto play.supermetterà a entrambe le aziende di ottenere una serie di vantaggi e, per di più, andrà a contrastare l’azione di Apple. LEGGI ANCHE >>> Tutte le cose audio che a breve si potranno ...

Ultime Notizie dalla rete : nuova funzione Draghi presenta il Recovery plan alla Camera Una nuova strategia di politiche per l'infanzia è cruciale per invertire il declino di fecondità e ... In particolare, è promossa l'attività motoria nella scuola primaria, anche in funzione di contrasto ...

Snapchat non è morta: adesso ha più utenti Android che iOS Nuova ascesa Come detto, gran parte del merito per questa nuova giovinezza di Snapchat è diretta conseguenza del lancio di Spotlight, la funzione simile a TikTok che paga gli utenti per clip ...

Gli AirTag di Apple hanno una nuova funzione intelligente anti-stalking NbaRevolution Covid: i siciliani tornano a fidarsi di AstraZeneca, in aumento anche i vaccini agli over 80 (3) Condividi questo articolo:(Adnkronos) – La nuova strategia si basa tra l’altro sulla creazione di tre linee di accesso alla vaccinazione: una line destinata all’utenza prenotata, un’open line per gli ...

Google Assistant, arriva la funzione Guacamole Qui avrete accesso a un toggle che vi permetterà di scegliere se desiderate richiamare Google Assistant tramite “Hey Google” oppure saltarlo per delle operazioni veloci. Dopo le tantissime voci, final ...

