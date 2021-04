La legge sul professionismo italiano e il tabù della maternità nello sport (Di lunedì 26 aprile 2021) Conciliare il ruolo di madre ed una carriera sportiva è ancora molto complesso, specialmente in Italia. Alla fine del febbraio 2019, la Nike ha presentato lo spot Dream Crazier in cui vengono celebrate le atlete capaci di abbattere le barriere del pregiudizio grazie alla determinazione. nello spot scorrono le immagini, con la voce di Serena Williams che – tornata sui campi dopo aver partorito – scandisce il messaggio: Quindi se ti vogliono chiamare pazza, va bene. Mostra loro cosa può fare una pazza. Alysia Montaño, la mamma che corre Nel 2014 Alysia è la mezzofondista di punta della nazionale statunitense, bronzo ai Mondiali dell’anno precedente negli 800m. Nel 2014 rimane incinta e la prima cosa che fa è informare la Nike, il suo sponsor, di voler comunque continuare a gareggiare e allenarsi fin quando le sarà fisicamente possibile. ... Leggi su newsagent (Di lunedì 26 aprile 2021) Conciliare il ruolo di madre ed una carrieraiva è ancora molto complesso, specialmente in Italia. Alla fine del febbraio 2019, la Nike ha presentato lo spot Dream Crazier in cui vengono celebrate le atlete capaci di abbattere le barriere del pregiudizio grazie alla determinazione.spot scorrono le immagini, con la voce di Serena Williams che – tornata sui campi dopo aver partorito – scandisce il messaggio: Quindi se ti vogliono chiamare pazza, va bene. Mostra loro cosa può fare una pazza. Alysia Montaño, la mamma che corre Nel 2014 Alysia è la mezzofondista di puntanazionale statunitense, bronzo ai Mondiali dell’anno precedente negli 800m. Nel 2014 rimane incinta e la prima cosa che fa è informare la Nike, il suo sponsor, di voler comunque continuare a gareggiare e allenarsi fin quando le sarà fisicamente possibile. ...

