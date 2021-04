(Di lunedì 26 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ladi serie A hatodelle gare valevoli per la 35^, 36^ e 37^ giornata di campionato. Ilaffronterà, nell’ordine, il Cagliari in casa, l’Atalanta in trasferta e il Crotone al “Ciro Vigorito“. Verràta in seguito, invece, la data di svolgimento di Torino–, 38° e ultimo turno di campionato. 35^ Giornata-Cagliari – domenica 9 maggio, ore 15 36^ Giornata Atalanta-– mercoledì 12 maggio, ore 20:45 37^ Giornata-Crotone – domenica 16 maggio, ore 15 L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

RaiPortaaPorta : Il Governo Draghi conferma il #coprifuoco alle 22, la Lega comunica l'astensione in parlamento. Ne parliamo questa… - anteprima24 : ** La Lega comunica date e orari: il cammino del ##Benevento dalla 35^ alla 37^ ** - maura6444 : RT @MalcomJ66806952: La Lega Calcio Serie A insieme alla Uefa comunica che la partita Genoa-Spezia è stata vista da oltre 2,5 miliardi di p… - MalcomJ66806952 : La Lega Calcio Serie A insieme alla Uefa comunica che la partita Genoa-Spezia è stata vista da oltre 2,5 miliardi d… - sofy_mama : LUNEDì 26 APRIAMO ALLE 10 Sofy Mama Toeletta e Pet Shop CASSIA (Via Igino Lega 2) comunica che nella giornata di L… -

Ultime Notizie dalla rete : Lega comunica

anteprima24.it

MASSA " Eleonora Cantoni, referente delladi Massa, annuncia l'apertura del tesseramento 2021 ea tutti i simpatizzanti che sabato 24 aprile dalle ore 16.00 alle ore 18.00 in sede, in galleria Leonardo Da Vinci, in presenza ...All'ordine del giorno,la Figc: 'approvazione verbale riunione del 13 aprile 2021; ... modifiche regolamentari; nomina organi di Giustizia Sportiva a livello nazionale; richiestaPro ...E' stata ufficializzata la data del recupero tra Lazio e Torino, non giocata il 2 marzo scorso a causa degli otto giocatori granata contagiati dal Covid-19. Si giocherà il 18 maggio ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 26 apr - La doppia spinta della 'riapertura' dell'economia e della presentazione al Parlamento del piano legato al Recovery Fund, da parte del premier Mario Dr ...