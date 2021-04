La Lazio affonda il Milan 3-0 e si rilancia per la Champions

(Di martedì 27 aprile 2021) Labatte 3-0 ilnell'ultimo posticipo della 33esima giornata di Serie A e infiamma la corsaLeague. Formazione tipo per Simone Inzaghi con Correa e Immobile in attacco e Luis Alberto a sostegno. Pioli manda in campo dal 1' Mandzukic con Calhanoglu, Saelemaekers e Rebic a sostegno.col 3-5-2: Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.col 4-2-3-1: G.Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Mandzukic. Avvio con i fuochi d’artificio. Pronti-via e Reina salva su Calhanoglu dopo pochi secondi. Sul calcio d’angolo palla tra le braccia del portiere che serve rapidamente Luis Alberto, da un rimpallo esce fuori Correa che chiede l’uno-due a Immobile, ...

Advertising

Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Correa-show, poi Immobile: la Lazio affonda il Milan, 3-0 e si rilancia nella corsa Champions - mcaratozzolo58 : RT @RaiSport: ? La #Lazio affonda il #Milan Finisce 3-0 all'#Olimpico, #biancocelesti trascinati da una doppietta di #Correa e dal sigillo… - ilfaroonline : Lazio, scatto Champions: il Milan affonda all’Olimpico - pingioriroberto : RT @TuttoMercatoWeb: Correa-show, poi Immobile: la Lazio affonda il Milan, 3-0 e si rilancia nella corsa Champions - TweetNotizie : La Lazio affonda il Milan -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio affonda

Labatte 3 - 0 il Milan nel posticipo della 33/a giornata di Serie A disputato allo stadio Olimpico di Roma. A decidere il match la doppietta di Correa al segno al 2' e al 51' e il gol di ...Hysaj 7 - Già con laaveva giocato una gran gara, risultando fra i migliori in campo. Stasera ... Dall'84' Fabiàn sv Politano 6,5 - Sempre pericolosissimo quandoil colpo, rientra sul ...Nello «spareggio» Champions all’Olimpico la Lazio travolge il Milan (3-0, doppietta di Correa e gol di Immobile) e resta in corsa. Inzaghi: «Fantastici». È la decima vittoria di fila in casa: non era ...All'Olimpico la Lazio batte 3-0 al Milan con una doppietta di uno straordinario Correa e un gol di Immobile. I biancocelesti salgono a quota 61 punti, a -5 dal quarto posto e con una partita da recupe ...