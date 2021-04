La Juventus paga la clausola: niente da fare per il Milan (Di lunedì 26 aprile 2021) La Juventus ha messo le mani su un esterno offensivo: accordo già trovato, i bianconeri pronti a pagare la clausola e battere il Milan In bilico. Il futuro della Juventus è appeso alla qualificazione in Champions League. Da quella, al di là di quali saranno le conseguenze della vicenda Superlega, dipenderanno i progetti futuri del Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 26 aprile 2021) Laha messo le mani su un esterno offensivo: accordo già trovato, i bianconeri pronti are lae battere ilIn bilico. Il futuro dellaè appeso alla qualificazione in Champions League. Da quella, al di là di quali saranno le conseguenze della vicenda Superlega, dipenderanno i progetti futuri del Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Juventus paga Juve, ora Pirlo rischia la Champions: per i bookies è testa a testa con Milan e Napoli Commenta per primo La Juventus dice definitivamente addio alla rimonta scudetto e deve guardarsi le spalle nella lotta ... una qualificazione dei biancocelesti paga, infatti, 4 volte la posta.

Calciomercato, sprint Juventus - Bloccato da Paratici: paga la clausola La Juventus guarda con grande attenzione anche al futuro. Paratici avrebbe già bloccato un esterno offensivo del Rubin Kazan per sbaragliare la concorrenza Il futuro della Juventus è diviso tra una Champions tutta da conquistare sul campo e un prossimo calciomercato estivo, che difficilmente permetterà spese folli. Paratici e soci inoltre sondano con grande attenzione ...

Calciomercato, sprint Juventus | Bloccato da Paratici: paga la clausola CalcioMercato.it Corbo: 'Allegri tornerà ad allenare la Juventus' Per la Juventus questo è un periodo di grande crisi. La squadra non riesce ad avere continuità di risultati e la qualificazione alla Champions League è in bilico. Andrea Pirlo non sta riuscendo da tro ...

I POSTUMI DELLA SUPERLEGA E LE EMOZIONI DELLA ZONA CHAMPIONS L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.

