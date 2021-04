La Fuggitiva quarta puntata | trama e anticipazioni 26 aprile 2021

(Di lunedì 26 aprile 2021) LA. Da lunedì 26arriva su Rai 1 la nuova fiction con protagonista Vittoria Puccini per la regia di Carlo Carlei. Ecco di seguito il cast completo,sulla nuova. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING La– episodio 7. Arianna chiama Feola e gli rivela cosa ha scoperto. Si danno appuntamento. Prima di uscire di casa Feola è stato tramorti to dagli uomini che hanno rapito Simone. Arianna e Marcello arrivano al luogo stabilito, ma al posto di Feola ci sono degli uomini che gli tendono un agguato. La– episodio 8. Tra questi ...

Advertising

infoitcultura : La fuggitiva, anticipazioni della quarta puntata - isamiccoli52 : RT @Affaritaliani: Ascolti tv: Report batte Quarta repubblica, Otto e mezzo supera Stasera Italia - Affaritaliani : Ascolti tv: Report batte Quarta repubblica, Otto e mezzo supera Stasera Italia - infoitcultura : Ascolti 19 aprile: Isola dei famosi, La fuggitiva, Quarta Repubblica, Report - MondoTV241 : Ascolti TV di Lunedì 19 Aprile 2021: vince La Fuggitiva, si difende L' Isola, bene Report e Quarta Repubblica… -

Ultime Notizie dalla rete : Fuggitiva quarta

... condotto da Sigfrido Ranucci; su Rete 4 dalle 21.25Repubblica: il programma condotto da ...45 - L'Eredità 20:00 - TELEGIORNALE 20:30 - Soliti Ignoti - Il Ritorno 21:25 - La23:30 - ...I programmi in chiaro La, ore 21:25 su Rai 1 Vittoria Puccini in un'adrenalinica serie tv.Repubblica, ore 21:20 su Rete 4 Programma televisivo che si occupa di trattare, con ospiti ...Ecco la guida tv e la programmazione di stasera lunedì 26 aprile 2021 da Rai Uno a Italia Uno. Su Rai Uno, dalle 21:25, ci sarà la miniserie con Vittoria Puccini La fuggitiva. S ...Per la prima serata in tv, lunedì 26 aprile su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “La fuggitiva”, con Vittoria Puccini. Verranno proposti due episodi: nel primo, Arianna chiama Feola e gli riv ...