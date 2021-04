La Fuggitiva, l’ultima puntata (Di lunedì 26 aprile 2021) Il 26 aprile 2021, alle 21:25 su Raiuno, va in onda la quarta ed ultima puntata de La Fuggitiva, la serie tv diretta da Carlo Carlei e con Vittoria Puccini nei panni della protagonista Arianna, una donna dal passato difficile e doloroso ora costretta a fuggire per difendersi dalle accuse di omicidio del marito. Nel cast della fiction, oltre alla Puccini, anche Pina Turco (Michela), Sergio Romano (Commissario Berti), Eugenio Mastandrea (Marcello), Ivan Franek (Kerim), Daniela Morozzi (suor Donata), Giovannino Esposito (Simone) ed Andrea Pennacchi (Fusco). Episodio 7 Arianna chiama Feola (Maurizio Marchetti) e gli rivela cosa ha scoperto, e i due si danno appuntamento. Prima di uscire di casa, però, Feola viene tramortito dagli uomini che hanno rapito Simone. Arianna e Marcello arrivano al luogo stabilito, ma al posto di Feola ci sono degli uomini che ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 26 aprile 2021) Il 26 aprile 2021, alle 21:25 su Raiuno, va in onda la quarta ed ultimade La, la serie tv diretta da Carlo Carlei e con Vittoria Puccini nei panni della protagonista Arianna, una donna dal passato difficile e doloroso ora costretta a fuggire per difendersi dalle accuse di omicidio del marito. Nel cast della fiction, oltre alla Puccini, anche Pina Turco (Michela), Sergio Romano (Commissario Berti), Eugenio Mastandrea (Marcello), Ivan Franek (Kerim), Daniela Morozzi (suor Donata), Giovannino Esposito (Simone) ed Andrea Pennacchi (Fusco). Episodio 7 Arianna chiama Feola (Maurizio Marchetti) e gli rivela cosa ha scoperto, e i due si danno appuntamento. Prima di uscire di casa, però, Feola viene tramortito dagli uomini che hanno rapito Simone. Arianna e Marcello arrivano al luogo stabilito, ma al posto di Feola ci sono degli uomini che ...

