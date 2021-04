La fuggitiva | le anticipazioni dell' ultima puntata

Leggi su panorama

(Di lunedì 26 aprile 2021) La fuga di Arianna Comani sta finalmente per terminare ma a un passo dalla verità il rapimento del figlio Simone rischia di far precipitare tutto. Comincia così l'de La, l'action thriller di Rai1 con Vittoria Puccini, Eugenio Mastrandrea e Pina Turco, che racconta la storia di una donna ingiustamente accusata'omicidio del marito e costretta a scappare per prendere tempo e scoprire quale intrigo si celi dietro alla tragedia che ha stravolto la vita. Ecco cos'accadrà nell'ultimo episodioa fiction, in onda lunedì 26 aprile. La, leArianna Comani (Vittoria Puccini) chiama Feola (Maurizio Marchetti), l'ex socio di suo padre, e gli rivela cosa ha ...