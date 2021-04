LA FUGGITIVA, IL GRAN FINALE SU RAI1. CI SARÀ UNA SECONDA STAGIONE? PARLA IL REGISTA (Di lunedì 26 aprile 2021) Quarto e ultimo appuntamento, lunedì 26 aprile alle 21.25 su RAI1, con “La FUGGITIVA”, la serie che mescola il giallo con l’azione e il melò. Vittoria Puccini è Arianna, una donna in fuga, ma anche una madre che lotta per sé e per suo figlio. Nel cast Eugenio Mastrandrea nel ruolo del giornalista Marcello Favini, Pina Turco in quelli dell’irreprensibile poliziotta Michela Caprioli e Sergio Romano nella parte del Commissario Berti. LA FUGGITIVA – ULTIMA PUNTATA Arianna chiama Feola e gli rivela cosa ha scoperto, e i due si danno appuntamento. Prima di uscire di casa, però, Feola viene tramortito dagli uomini che hanno rapito Simone. Arianna e Marcello arrivano al luogo stabilito, ma al posto di Feola ci sono degli uomini che gli tendono un agguato. Tra questi Bondi, che ha la meglio su Arianna e sta per freddarla, prima di venire ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 26 aprile 2021) Quarto e ultimo appuntamento, lunedì 26 aprile alle 21.25 su, con “La”, la serie che mescola il giallo con l’azione e il melò. Vittoria Puccini è Arianna, una donna in fuga, ma anche una madre che lotta per sé e per suo figlio. Nel cast Eugenio Mastrandrea nel ruolo del giornalista Marcello Favini, Pina Turco in quelli dell’irreprensibile poliziotta Michela Caprioli e Sergio Romano nella parte del Commissario Berti. LA– ULTIMA PUNTATA Arianna chiama Feola e gli rivela cosa ha scoperto, e i due si danno appuntamento. Prima di uscire di casa, però, Feola viene tramortito dagli uomini che hanno rapito Simone. Arianna e Marcello arrivano al luogo stabilito, ma al posto di Feola ci sono degli uomini che gli tendono un agguato. Tra questi Bondi, che ha la meglio su Arianna e sta per freddarla, prima di venire ...

