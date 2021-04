La fuggitiva | cosa è successo nella terza puntata | il riassunto

Leggi su tpi

(Di lunedì 26 aprile 2021)de La, la serie tv in onda su Rai 1 lunedì scorso? Arianna e Marcello si sono recati in Svizzera e hanno raggiunto Franz, un consulente finanziario di grandissimo, vecchio collega universitario dello stesso Marcello. L’uomo ha dirottato Arianna e Marcello nel complicato mondo dell’alta finanza, indirizzandoli poi su Louise Bruno, un’importante faccendiera. Dopo aver appreso queste importanti informazioni, Arianna e Marcello non hanno perso tempo: i due si sono recati a casa di Louise e sono riusciti a sequestrarla e a farle confessare tutto quello che sa.poide La? I ...