La Fuggitiva | anticipazioni ultima puntata

Leggi su puglia24news

(Di lunedì 26 aprile 2021) La, miniserie prodotta e trasmessa dalla Rai, è arrivata ai titoli di coda: composta da 8 episodi, la produzione che vede Vittoria Puccini protagonista, è stata un grande successo in termini di audience. Laha mostrato la crescita di personaggi apprezzati dal pubblico, a partire dalla protagonista: l’ultimo episodio, in programma lunedì 26 aprile 2021 su Rai 1 metterà la parola fine al percorso quantomeno travagliato di Arianna. Spoiler Arianna decide di contattare Feola per comunicargli le recenti rivelazioni, ma quest’ultimo viene assassinato prima di poter interloquire con la protagonista: a macchiarsi dell’assassinio sono gli stessi che hanno rapito Simone. Arianna, assieme a Marcello sono inizialmente all’oscuro di ciò ma riescono a sfuggire all’agguato: Bondi sembra essere sul punto di uccidere Arianna, ma Michela riesce a ...