La fuggitiva | anticipazioni dell' ultima puntata | stasera su Rai1

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 26 aprile 2021) L'avventura de La, serie TV con protagonista Vittoria Puccini, si concludesualle 21:25: ecco lesualle 21:25 si conclude l'avventura de La, serie tv action-thriller al femminile con protagonista Vittoria Puccini nei panni di Arianna, un'eroina in fuga, ma anche una madre che lotta per sé e per suo figlio, sconfiggendo i suoi nemici con inaspettata sapienza da guerriera. E c'è già naturalmente chi si chiede se, considerato anche il buon risultato in termini di ascolti, la RAI abbia intenzione di rinnovare lo show, nonostante sia stato concepito come miniserie. Nelle...