La Fia vuole una nuova categoria di corse per GT elettriche: ecco come sarà (Di lunedì 26 aprile 2021) Un regolamento tecnico dedicato a vetture GT da corsa a zero emissioni, auto elettriche ad alte prestazioni con potenze fino a 585 cavalli e velocità superiori ai 300 km/h destinate a competere in ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 26 aprile 2021) Un regolamento tecnico dedicato a vetture GT da corsa a zero emissioni, autoad alte prestazioni con potenze fino a 585 cavalli e velocità superiori ai 300 km/h destinate a competere in ...

Advertising

sciallao : @ZZiliani @DonDie_Sospeso @fia @ScuderiaFerrari I tempi sono cambiati, in quel periodo la uefa aveva squalificato l… - formulagiaestro : cioè l’obiettivo è quello poi c’è tutta una storia dietro ovvjamente ma da qui ad applaudire la fia ce ne vuole - sun_fIa_wer : semplicemente per chi vuole avere qualcosa di speciale per sé). Vi lascio qui il link per il post su Instagram… - quaranta_vito : @F1 e @fia È bastato un circuito old school, un po' di pioggia e anche che molte altre squadre recuperassero in pr… - FormulaHumor : @SuperSoftMeg @F1Carcarla Io mi fido di una cosa sola: la striscia di asciutto per terra che dice qual è la traiett… -