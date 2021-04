La festa (senza mascherina) di 130 negazionisti del Covid in Sardegna (Di lunedì 26 aprile 2021) AGI Un raduno di circa 130 negazionisti assembrati e senza mascherina in un terreno privato a Palmadula, nella borgata della Nurra, nel Sassarese è stato scoperto dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sardegna su segnalazione di alcuni cittadini. All'arrivo degli agenti c'erano almeno una settantina di auto e più di cento persone, alcune delle quali, alla vista delle divise, sono scappate. Famiglie con numerosi bambini stavano banchettando all'aperto, senza tener conto dei divieti della zona rossa, cantavano e suonavano. Nelle vicinanze erano stati allestiti banchetti per la vendita di prodotti vari. Il raduno è stato lanciato su Facebook dal proprietario del terreno che ha richiamato persone da tutta la Sardegna e anche dall'estero. "Una situazione delicata sotto il profilo ... Leggi su agi (Di lunedì 26 aprile 2021) AGI Un raduno di circa 130 negazionisti assembrati ein un terreno privato a Palmadula, nella borgata della Nurra, nel Sassarese è stato scoperto dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regionesu segnalazione di alcuni cittadini. All'arrivo degli agenti c'erano almeno una settantina di auto e più di cento persone, alcune delle quali, alla vista delle divise, sono scappate. Famiglie con numerosi bambini stavano banchettando all'aperto,tener conto dei divieti della zona rossa, cantavano e suonavano. Nelle vicinanze erano stati allestiti banchetti per la vendita di prodotti vari. Il raduno è stato lanciato su Facebook dal proprietario del terreno che ha richiamato persone da tutta lae anche dall'estero. "Una situazione delicata sotto il profilo ...

