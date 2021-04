La domenica di Beatrice Valli | tra giochi per bambini e le curiosità dei fans

(Di lunedì 26 aprile 2021) In queste ore,ha raccontato la suatrascorsa tra iper imontati in terrazzo Nelle scorse ore,è tornata a interagire con la sua community dopo unain cui è stata assente dai social. L’influncer ha raccontato di aver trascorso la giornata in compagnia della sua famiglia e alle prese con il parcomontato in terrazza che ha mostrato, dando dettagli e aneddoti sul montaggio e sul divertimento che i suoi figli hanno provato. L’Influncer non si è limitata solo a commentare la giornata, ma ha spiegato ogni aspetto del parco, sottolineando come mettere le viti fosse stata la parte più difficile del montaggio dei. Il risultato ...

Advertising

GiuseppeCultre6 : @Beatric31517150 @lisadagliocchib @LibriAmati Buongiorno e buona domenica a te Beatrice - Beatric24231311 : RT @molgora85: @Beatric24231311 Ciao Beatrice buona giornata e buona domenica ???????????? - molgora85 : @Beatric24231311 Ciao Beatrice buona giornata e buona domenica ???????????? - CarmelaCusmai : @Beatric31517150 Bellissima! ????Grazie Beatrice e buona domenica ??????? - motorossa62 : @Beatric73197484 Buongiorno e buona domenica Beatrice ???? -

Ultime Notizie dalla rete : domenica Beatrice

Corriere dell'Umbria

Negli 800 Donne vince Giada Stanissa in 2'12"96 suDijust 2'13"19 e Valentina Tomasi 2'15"... La settimana prossima Meeting Assoluto a Trieste il sabato e Staffette a Remanzacco la...... Filippo Rossi e Astrid che mette al centro l'incontro tra il giovane Dante e. In ... "Con Dante nel Fumetto!" potrà essere visitata fino a16 maggio in Galleria Civica (via Camperio,...In queste ore, Beatrice Valli ha raccontato la sua domenica trascorsa tra i giochi per i bambini montati in terrazzo ...Venticinque aprile con podio per il VO2 Team Pink, protagonista a Corridonia (Macerata) nella gara femminile Open per Elite e Donne Juniores. La corsa – ...