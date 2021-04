La domenica dello sport messinese: l’Fc aggancia il secondo posto, l’Orlandina inizia bene la seconda fase (Di lunedì 26 aprile 2021) Foto di Marco Familiari La domenica dello sport messinese: il racconto del weekend peloritano con tutte le squadre della città siciliana impegnate nelle varie competizioni Altro appuntamento con la rubrica di StrettoWeb legata allo sport messinese. Il resoconto completo, a weekend concluso, con i risultati delle varie squadre peloritane impegnate tra calcio, basket, pallavolo, calcio a 5. CALCIO Serie D Solo l’Fc Messina in campo oggi nel girone I: vittoria facile in casa del fanalino di coda Roccella (0-3) per via delle reti di Lodi, Arena e Bevis. I ragazzi di Costantino scavalcano così la Gelbison al secondo posto e avvicinano i “cugini” dell’Acr: -4 dalla vetta. CALCIO A 5 Serie A2 Vittoria del cuore e della determinazione per ... Leggi su cityroma (Di lunedì 26 aprile 2021) Foto di Marco Familiari La: il racconto del weekend peloritano con tutte le squadre della città siciliana impegnate nelle varie competizioni Altro appuntamento con la rubrica di StrettoWeb legata allo. Il resoconto completo, a weekend concluso, con i risultati delle varie squadre peloritane impegnate tra calcio, basket, pallavolo, calcio a 5. CALCIO Serie D SoloMessina in campo oggi nel girone I: vittoria facile in casa del fanalino di coda Roccella (0-3) per via delle reti di Lodi, Arena e Bevis. I ragazzi di Costantino scavalcano così la Gelbison ale avvicinano i “cugini” dell’Acr: -4 dalla vetta. CALCIO A 5 Serie A2 Vittoria del cuore e della determinazione per ...

La domenica dello sport messinese: l'Fc aggancia il secondo posto, l'Orlandina inizia bene la seconda fase

