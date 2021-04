La dieta e l’insolito workout che rendevano così sexy Marilyn Monroe

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 26 aprile 2021) «Non vorrei mai essere una donna pelle e ossa, il mio corpo mi piace così com’è. E poi le curve stanno così bene su una donna». A dirlo non è stata un’ influencer dei giorni nostri tramite un’Instagram stories ma una delle donne più affascinanti di tutti i tempi: Marilyn Monroe. La diva per eccellenza ha fatto del proprio corpo sinuoso un cavallo di battaglia e non è certo un mistero che le sue curve ammaliassero gli uomini e generassero invidia in buona parte del pubblico femminile dell’epoca. Una paladina inconsapevole della body positivity, che oltre a ringraziare madre natura, aveva un modo certamente insolito per preservare il proprio fisico. Tra workout fai da te e diete stravaganti, infatti, gli accorgimenti in grado di rendere così sexy Marilyn Monroe sono tutt’altro che scontati. Oggi nutrizionisti e personal trainer probabilmente si metterebbero le mani nei capelli leggendoli, ma è innegabile che sulla super blonde girl facessero il loro effetto. Ecco quindi alcune dritte food e fitness raccontate dalla stessa attrice durante un’intervista uscita a settembre 1952 sulla rivista Pageant.