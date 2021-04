(Di lunedì 26 aprile 2021) “Ripartire dalla conoscenza”, sostiene Ferruccio Resta, per passare “dalle aule svuotate dal virus alla nuova centralità dell’Università”. Resta è rettore del Politecnico di Milano e attuale presidente della Crui, la Conferenza dei rettori delle università italiane. È un ingegnere, professore di Meccanica applicata alle Macchine (l’espressione “civiltà delle macchine” gli si adatta bene). E nelle pagine del nuovo libro, costruito attraverso un dialogo con Ferruccio de Bortoli e pubblicato da Bollati Boringhieri, ragiona non solo sulla necessità di investire massicciamente sullazione, per rendere l’Italia più competitiva, nella stagione del predominio della “economia della conoscenza”, ma anche sui contenuti dellazione, tenendo insieme, in modo originale, tecnologia e bellezza, saperi umanistici e conoscenze scientifiche, matematica e ...

Advertising

NelloBologna : La #cultura politecnica che forma “ingegneri filosofi” | HuffPost -

Ultime Notizie dalla rete : cultura politecnica

L'HuffPost

Serve una '', con la straordinaria attualità di un 'umanesimo industriale' che oggi, in tempi di digital economy e di Intelligenza Artificiale, va declinato anche come 'umanesimo ..., turismo, attività produttive sono i motori della ripartenza - le parole della deputata ... Francesco Adornato, rettore dell'Università di Macerata, Gian Luca Gregori per ladelle ...“Ripartire dalla conoscenza”, sostiene Ferruccio Resta, per passare “dalle aule svuotate dal virus alla nuova centralità dell’Università”. Resta è rettore del Politecnico di Milano e attuale president ...Sostenere iniziative per lo sviluppo sociale, culturale e scientifico del territorio e che pongano particolare attenzione all’arte... Scopri di più ...