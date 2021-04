La cultura dello stupro: tutto il tempo necessario (Di lunedì 26 aprile 2021) Ogni pretesto è cattivo per incrementare la cultura dello stupro, figuriamoci quando a farlo sono anche personaggi pubblici in video diretta, con grida fastidiose e furiose. E la cantilena è sempre la stessa: perché non hai denunciato prima? Ce lo ha richiesto indirettamente anche Beppe Grillo, quando ha cercato di difendere il figlio accusato di violenza sessuale di gruppo. La tesi da sostenere non ci è nuova: poco credibile che una donna stuprata vada a denunciare la violenza dopo una settimana. Alla base non solo dell’accaduto, ma della cultura dello stupro stessa, ci sono i principi che regolano l’idea di violenza, per cui diventa reale solo quando corri in questura due ore dopo, giusto il tempo di rivestirti. tutto il resto è dubbio. Partiamo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 26 aprile 2021) Ogni pretesto è cattivo per incrementare la, figuriamoci quando a farlo sono anche personaggi pubblici in video diretta, con grida fastidiose e furiose. E la cantilena è sempre la stessa: perché non hai denunciato prima? Ce lo ha richiesto indirettamente anche Beppe Grillo, quando ha cercato di difendere il figlio accusato di violenza sessuale di gruppo. La tesi da sostenere non ci è nuova: poco credibile che una donna stuprata vada a denunciare la violenza dopo una settimana. Alla base non solo dell’accaduto, ma dellastessa, ci sono i principi che regolano l’idea di violenza, per cui diventa reale solo quando corri in questura due ore dopo, giusto ildi rivestirti.il resto è dubbio. Partiamo ...

