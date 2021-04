La contesa d' Europa sui turisti Usa | bottino da 5 miliardi per l' Italia

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 26 aprile 2021) Spendaccioni e vaccinati, iamericani sono attesi income Paperoni in bermuda a cui aggrapparsi per rilanciare uno dei settori più colpiti dalla pandemia. È stata la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ad annunciare in un’intervista al New York Times che “gli americani vaccinati” potranno tornare a viaggiare in. I tempi e le modalità con cui Bruxelles allenterà le restrizioni ai viaggi non sono ancora chiare, ma tra le possibili soluzioni il Times cita anche i cari vecchi certificati vaccinali: un segnale che non passerà molto tempo prima che iUsa potranno serenamente prenotare un volo e imbarcarsi alla volta del Vecchio Continente. Per ora, il Dipartimento di Stato Usa sconsiglia i viaggi verso quasi tutti i Paesi europei, ad eccezione dell’Islanda, ma il successo ...