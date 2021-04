La Commissione europea ha avviato un’azione legale contro AstraZeneca (Di lunedì 26 aprile 2021) (Foto: Dan Kitwood/Getty Images)La Commissione europea ha avviato un’azione legale contro la casa farmaceutica AstraZeneca, per non aver rispettato i termini contrattuali stabiliti con l’Unione sulle forniture dei vaccini. È quanto si apprende dalle parole del portavoce della Commissione Stefan De Keersmaecker, riportate dall’agenzia stampa Associated Press. “Venerdì 23 aprile – ha dichiarato in conferenza stampa Keersmaecker – la Commissione ha fatto causa alla compagnia AstraZeneca, sulla base di alcune violazioni del contratto di acquisto dei vaccini”. L’azienda farmaceutica avrebbe dovuto consegnare 100 milioni di dosi entro il primo trimestre del 2021, ma a marzo le consegne sono arrivate a soli 30 milioni. ... Leggi su wired (Di lunedì 26 aprile 2021) (Foto: Dan Kitwood/Getty Images)Lahala casa farmaceutica, per non aver rispettato i termini contrattuali stabiliti con l’Unione sulle forniture dei vaccini. È quanto si apprende dalle parole del portavoce dellaStefan De Keersmaecker, riportate dall’agenzia stampa Associated Press. “Venerdì 23 aprile – ha dichiarato in conferenza stampa Keersmaecker – laha fatto causa alla compagnia, sulla base di alcune violazioni del contratto di acquisto dei vaccini”. L’azienda farmaceutica avrebbe dovuto consegnare 100 milioni di dosi entro il primo trimestre del 2021, ma a marzo le consegne sono arrivate a soli 30 milioni. ...

