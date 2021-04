La Commissione europea ha avviato un’azione legale contro AstraZeneca (Di lunedì 26 aprile 2021) Bruxelles fa causa alla casa farmaceutica per i ritardi nelle consegne dei vaccini. Gli Stati sostengono il ricorso mosso dalla Commissione (Foto: Dan Kitwood/Getty Images)La Commissione europea ha avviato un’azione legale contro la casa farmaceutica AstraZeneca, per non aver rispettato i termini contrattuali stabiliti con l’Unione sulle forniture dei vaccini. È quanto si apprende dalle parole del portavoce della Commissione Stefan De Keersmaecker, riportate dall’agenzia stampa Associated Press. “Venerdì 23 aprile – ha dichiarato in conferenza stampa Keersmaecker – la Commissione ha fatto causa alla compagnia AstraZeneca, sulla base di alcune violazioni del contratto di acquisto dei vaccini”. ... Leggi su cityroma (Di lunedì 26 aprile 2021) Bruxelles fa causa alla casa farmaceutica per i ritardi nelle consegne dei vaccini. Gli Stati sostengono il ricorso mosso dalla(Foto: Dan Kitwood/Getty Images)Lahala casa farmaceutica, per non aver rispettato i termini contrattuali stabiliti con l’Unione sulle forniture dei vaccini. È quanto si apprende dalle parole del portavoce dellaStefan De Keersmaecker, riportate dall’agenzia stampa Associated Press. “Venerdì 23 aprile – ha dichiarato in conferenza stampa Keersmaecker – laha fatto causa alla compagnia, sulla base di alcune violazioni del contratto di acquisto dei vaccini”. ...

