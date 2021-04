La Cina cancella la vittoria di Chloé Zhao agli Oscar | la stampa non dà la notizia e i post social sono censurati

Leggi su tpi

(Di lunedì 26 aprile 2021) La registaha fatto la storia diventando la prima donna asiatica a vincere uncome miglior regista per il suo film Nomadland e la seconda donna in assoluto a vincere il premio. Ma in, doveè nata e dove ha vissuto fino all’età di 14 anni, la suanon è stata celebrata. I media statali cinesi non hanno riportato ladell’. E nessuna menzione della suaè stata fatta su CCTV e Xinhua, i due organi d’informazione ufficiali del regime. Lo riporta da Pechino Associated Press. Non è stata nemmeno trasmessa la cerimonia degli Academy Awards di ieri sera in. Il Washingtonricorda che è la prima volta dal 2003, che l’emittente statale CCTV non ...