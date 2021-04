La carriera di Kathryn Bigelow | l’unica donna prima di Zhao a vincere l’Oscar per la migliore regia

(Di lunedì 26 aprile 2021) Chloéha vinto l’Academy Award per il miglior regista grazie a “Nomadland”, ed è senza dubbio un successo storico. In 93 anni di storia degli Oscar, infatti, la regista asiatica è solo la secondaa riuscire al’ambitissima statuetta in questa speciale categoria. Gli altri candidati in questa edizione erano David Fincher (“Mank”), Aaron Sorkin (“Il processo ai Chicago 7”), Thomas Vinterberg (“Un altro giro”) ed Emerald Fennell (“Unapromettente”). LEGGI ANCHE => Titanic, cinque cose che (forse) non sapete sul film 11 volte premio oscardell’annuncio delle nomination agli Oscar del 2021, solo cinque donne erano state nominate nella categoria Miglior regista: Lina Wertmüller (“Pasqualino Settebellezze” del 1976), Jane Campion (“Lezioni di Piano” del ...

...e Miglior attrice protagonista a Frances McDormand che raggiunge quota tre Oscar nella sua...un Oscar per la miglior regia e la seconda in assoluto a ottenere questo premio dopo...... seconda donna vincitrice dell'ambito premio dopoBigelow nel 2010 per il film The Hurt ... vinto da Frances McDormand (alla terza statuetta della), mentre il miglior Attore ...Nomadland di Chloé Zhao vince tre premi agli Oscar 2021 (tra cui miglior film e migliore regia): chi è la regista e produttrice cinese?Nomadland trionfa agli Oscar, niente statuette per l'Italia. Oscar insoliti ed epocali questi del 2021: storici per date e circostanze, divisi per location ...