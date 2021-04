La Campania in zona gialla, il sindaco chiede un incontro al prefetto Russo (Di martedì 27 aprile 2021) di Erika Noschese “C’è bisogno di un grande senso di responsabilità, è necessario rispettare le norme anche in zona gialla”. Lo ha dichiarato il prefetto di Salerno, Francesco Russo alla cerimonia, organizzata nel rispetto delle norme anti covid, in occasione del 76esimo anniversario della Liberazione. “C’è bisogno di un grande senso di responsabilità, le norme ci sono anche per la zona gialla e l’invito è quello di rispettarle, da parte di tutti, perché la salvaguardia di ognuno di noi e di conseguenza degli altri, può essere determinante. È necessario l’uso della mascherina, il distanziamento sociale, le norme relative alla somministrazione – ha dichiarato il prefetto – Si cerca di riprendere le attività, gli italiani vogliono questo e c’è un senso di volontà ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 27 aprile 2021) di Erika Noschese “C’è bisogno di un grande senso di responsabilità, è necessario rispettare le norme anche in”. Lo ha dichiarato ildi Salerno, Francescoalla cerimonia, organizzata nel rispetto delle norme anti covid, in occasione del 76esimo anniversario della Liberazione. “C’è bisogno di un grande senso di responsabilità, le norme ci sono anche per lae l’invito è quello di rispettarle, da parte di tutti, perché la salvaguardia di ognuno di noi e di conseguenza degli altri, può essere determinante. È necessario l’uso della mascherina, il distanziamento sociale, le norme relative alla somministrazione – ha dichiarato il– Si cerca di riprendere le attività, gli italiani vogliono questo e c’è un senso di volontà ...

Advertising

infoitinterno : Campania in zona gialla, De Luca: «Non è l'ora della ricreazione» - infoitinterno : Campania zona gialla, riaprono i ristoranti sul Lungomare: “Più controlli o ci richiudono” - mattinodinapoli : Campania zona gialla, la protesta del wedding: «Dateci date certe» - gruneVERTSgreen : @roma_paoletta Non dirà una parola ora che la Campania dell'amichetto palazzinaro tornerà subito in zona rossa... - hey_loeyboy : il mio cane ciuciola così tanto e domani ha la toiletta e vi giuro aspetto questo momento più della zona bianca in campania -