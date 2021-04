La bufala del coprifuoco non valido se vado a cena al ristorante (alimentata dalla ministra) (Di lunedì 26 aprile 2021) La domanda che, frequentemente, si è percepita distintamente nelle metropolitane di questa prima mattinata di zona gialla in diverse regioni italiane dopo tanto tempo è stata: posso andare al ristorante la sera? Spesso la risposta era suffragata, nel suo connotato positivo, dalle dichiarazioni che, nel week-end, sono state rilasciate dal ministro per gli Affari Regionali Maria Stella Gelmini. Purtroppo, però, si tratta di indicazioni che non hanno trovato altre conferme istituzionali, fino alla smentita ufficiale del ministero dell’Interno, che ha chiarito cosa si potrà e cosa non si potrà fare in questa zona gialla. LEGGI ANCHE > Cosa posso e non posso fare se vivo in zona gialla Posso andare al ristorante la sera? Non posso violare il coprifuoco L’occasione è un’intervista rilasciata al quotidiano Il Messaggero: «Voglio chiarire ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 26 aprile 2021) La domanda che, frequentemente, si è percepita distintamente nelle metropolitane di questa prima mattinata di zona gialla in diverse regioni italiane dopo tanto tempo è stata: posso andare alla sera? Spesso la risposta era suffragata, nel suo connotato positivo, dalle dichiarazioni che, nel week-end, sono state rilasciate dal ministro per gli Affari Regionali Maria Stella Gelmini. Purtroppo, però, si tratta di indicazioni che non hanno trovato altre conferme istituzionali, fino alla smentita ufficiale del ministero dell’Interno, che ha chiarito cosa si potrà e cosa non si potrà fare in questa zona gialla. LEGGI ANCHE > Cosa posso e non posso fare se vivo in zona gialla Posso andare alla sera? Non posso violare ilL’occasione è un’intervista rilasciata al quotidiano Il Messaggero: «Voglio chiarire ...

