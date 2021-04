La battaglia di potere che deciderà il futuro di BoJo (Di lunedì 26 aprile 2021) Questa non è la prima volta che viene suonato il requiem sulla carriera politica di Boris Johnson, ma finora lui è sempre sopravvissuto egregiamente. Una volta tanto, ironizzano i britannici, i problemi del premier non arrivano per colpa di una donna, più o meno. Il nemico di turno, colui che rischia seriamente di compromettere la InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 26 aprile 2021) Questa non è la prima volta che viene suonato il requiem sulla carriera politica di Boris Johnson, ma finora lui è sempre sopravvissuto egregiamente. Una volta tanto, ironizzano i britannici, i problemi del premier non arrivano per colpa di una donna, più o meno. Il nemico di turno, colui che rischia seriamente di compromettere la InsideOver.

Advertising

petregiamp : RT @gspazianitesta: Il 'pregiudizio anti-proprietario' spiegato da Pietro di Muccio, che prende le mosse dalla sacrosanta battaglia contro… - Confedilizia_ : RT @gspazianitesta: Il 'pregiudizio anti-proprietario' spiegato da Pietro di Muccio, che prende le mosse dalla sacrosanta battaglia contro… - gspazianitesta : Il 'pregiudizio anti-proprietario' spiegato da Pietro di Muccio, che prende le mosse dalla sacrosanta battaglia con… - battaglia_persa : RT @marcolatini19: Ci pensate via del Corso veramente pedonale e per ciascun quartiere una sua via senza auto soprattutto parcheggiate? Pot… - f_passerini94 : @chiaralalli è evidente che non tutti si sia uguali davanti alla legge: c'è un potere de facto che prevarica il pot… -