Advertising

CorriereCitta : La barba al palo – Ecco a voi il Ronaldo Furioso - giaestrismo : Il Cagliari ha due portieri di ottimo livello noi giochiamo con Sirigu svogliato e un palo della luce con una barba ridicola - Robituly1 : @Agata76578407 Perché si vedeva un cappotto decisamente di Fendi che lo hanno associato a Concy ma lei lo ha di Guc… - GennaroGugliano : @MatteoSorrenti ecco perché non segna mai....ogni tiro fa la barba al palo....?? - imarkez : RT @blogsicilia: #notizie #sicilia La barba al palo - Ecco dove siamo arrivati: alla Superlega dei potenti - -

Ultime Notizie dalla rete : barba palo

BlogSicilia.it

... il cross all'indietro è per Arslan , il turco - tedesco azzecca il diagonale, con De Paoli e... Pereyra in contropiede scambia con Molina e con il destro coglie il. Entra l'olandese Braaf e ...I viola sfiorano il colpaccio in pieno recupero con Cingolani, che sugli sviluppi di un angolo fa laal. Il tabellino di Atletico Azzurra Colli " Sangiustese 2 - 3: ATLETICO AZZURRA COLLI :...Sconfitta esterna per il Castenaso di Fabio Malaguti che, sul difficile campo del Colorno, cade 3-2 al termine di una partita spumeggiante e caratterizzata da numerose palle-gol. I granata partono for ...La settimana di riposo non toglie smalto alla Base 96, che al ritorno in campo colleziona la seconda vittoria consecutiva per 1-0. Dopo l’inaspettato successo all’esordio con la Brianza Olginatese, an ...