L' Eredità, ex concorrente arrestato per omicidio: avrebbe ucciso il padre e tentato di ammazzare la madre (Di lunedì 26 aprile 2021) L'ex volto de L'Eredità è indagato per l'omicidio del padre. Lui è Marco Eletti e aveva partecipato al game show di Rai1 nel gennaio del 2019. Il 32enne, secondo le ricostruzioni, avrebbe tentato di togliere la vita pure alla madre. Eredità, ex concorrente accusato di omicidio: avrebbe ucciso il padre Marco Eletti avrebbe ucciso il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

