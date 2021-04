Kyma ambiente | avviata pulizia delle strade extraurbane

Leggi su tarantinitime

(Di lunedì 26 aprile 2021) Sono state avviate questa mattina le operazioni didel sottopasso della Strada Statale 172 Martina Franca Taranto, all’altezza dello svincolo per Statte, che presentava grosse quantità di rifiuti abbandonati, tra cui numerosi ingombranti. Il tratto di strada interessato – si precisa – non è di competenza del Comune di Taranto, in quanto extraurbano, ma grazie all’accordo con Anas, e alle indicazioni del sindaco Rinaldo Melucci, è stato possibile procedere con le attività di rimozione di tutto il materiale accatastato ai lati della carreggiata. Gli interventi realizzati dal personale Anas, col supporto dei mezzi, proseguiranno anche nelle prossime ore, al fine di riportare il decoro in uno dei punti di accesso alla città spesso segnalato proprio per gli sversamenti illeciti di rifiuti. Gli stessi interventi ...