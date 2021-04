Kia EV6 - Aperti gli ordini della crossover elettrica

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 26 aprile 2021) La Kia ha aperto le prenotazioni onlineEV6 e ha fornito tutte le informazioni relative ai listini riservati al mercato italiano. Lasarà proposta in Italia in tre allestimenti, con prezzi a partire da 49.500 euro (incentivi esclusi) e una garanzia specifica di sette anni a chilometraggio illimitato con manutenzione e abbonamento ai servizi Uvo Connect inclusi. Per i soli clienti che la prenoteranno online, inoltre, sarà incluso anche un anno di abbonamento al servizio Kia Charge Plus con tariffe agevolate e un voucher di 1.000 euro per la ricarica presso le reti KiaCharge e Ionity. La EV6 base. La versione di ingresso del modello offre di serie i gruppi ottici a Led, i cerchi di lega da 19", i sensori di parcheggio, il pacchetto di Adas standard, la Smart Key, la ricarica wireless per smartphone e il doppio ...