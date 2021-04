Juventus, strada Champions complicata senza il sorriso di Ronaldo (Di lunedì 26 aprile 2021) Cristiano Ronaldo in panne: il portoghese non segna da quattro partite, mai successo in serie A, e la Juventus rischio il precipizio Il finale di stagione della Juventus sta diventando molto complicato. Paratici, prima della gara con la Fiorentina, ha ancora confermato Andrea Pirlo sulla panchina bianconera dicendo che in caso di qualificazione in Champions, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 26 aprile 2021) Cristianoin panne: il portoghese non segna da quattro partite, mai successo in serie A, e larischio il precipizio Il finale di stagione dellasta diventando molto complicato. Paratici, prima della gara con la Fiorentina, ha ancora confermato Andrea Pirlo sulla panchina bianconera dicendo che in caso di qualificazione in, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

