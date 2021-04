Juventus | la rivelazione su Allegri | “Ha già l’accordo con un club”

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 26 aprile 2021)– Il futuro di Pirlo sembra lontano da Torino, infatti nelle ultime ore si è fatto largo il nome di un grande ex. Da stamattina le voci si rincorrono. E parlano di Massimilianoa Roma in queste ore. E tutto, ovviamente, e soprattutto in questo momento, potrebbe far pensare ad un incontro con la società giallorossa per il futuro., Mombalno parla del futuro diMa le ultime indiscrezioni sul tecnico livornese le lancia Momblano, che ha parlato a “Juventibus”. Il giornalista ha svelato un nuovo indizio sul futuro di. Leggi anche:, da Ronaldo ai dirigenti: senza la Champions pronti diversi addii “è stato fino a giovedì a Torino. Adesso dicono che sia a Roma, ma centra poco con la panchina. So per certo che lui dice ...