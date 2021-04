Juventus, la posizione di John Elkann sul futuro di Andrea Agnelli (Di lunedì 26 aprile 2021) Agnelli Juve: la posizione di John Elkann sul futuro del presidente bianconero. Le ultime notizie sulla Vecchia Signora Secondo quanto riportato da Tuttosport, la proprietà conferma Andrea Agnelli. Il quotidiano torinese scrive che i messaggi provenienti dagli uffici di John Elkann sono molto rassicuranti per quanto riguarda il cugino presidente della Juventus. I due, si legge, si sarebbero sentiti più volte nelle ultime 48 ore: anche dall’interno della società non si respira un clima di grande epurazione dirigenziale. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 aprile 2021)Juve: ladisuldel presidente bianconero. Le ultime notizie sulla Vecchia Signora Secondo quanto riportato da Tuttosport, la proprietà conferma. Il quotidiano torinese scrive che i messaggi provenienti dagli uffici disono molto rassicuranti per quanto riguarda il cugino presidente della. I due, si legge, si sarebbero sentiti più volte nelle ultime 48 ore: anche dall’interno della società non si respira un clima di grande epurazione dirigenziale. L'articolo proviene da Calcio News 24.

