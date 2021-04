Juventus | Christillin | «Società in mano ad una famiglia Altri sono barattoli»

(Di lunedì 26 aprile 2021) Evelina, membro Uefa e amica dellaAgnelli, ha parlato delle voci che la vorrebbero come presidente Intervenuta sulle pagine de Il Fatto Quotidiano, Evelinaha parlato di alcuni temi di casa bianconera. MESSAGGIO – «Ai tifosi dico di avere una visione diacronica della Juve. Resistere alle pulsioni del presente, alla figuraccia e all’impellenza di un giudizio, e piuttosto confrontarci con la storia di questa grande squadra che va avanti da più di 100 anni. Le altre’ che viaggiano tra Emirati, Cina e fondi americani, la Juve è sempre stata ina una sola. La nostra è una storia vittoriosa che non ha eguali». CONTINUA A LEGGERE SUNEWS24 L'articolo proviene da ...

...5 (meno di quanto pagava della vittoria dellasul Parma ), poi c'è il cugino Alessandro Nasi a 2,50. Evelina, appena rieletta nel Consiglio Fifa , è l'altro nome caldo, a ...... mentre Evelinasi è chiamata fuori dall'eventuale corsa alla poltrona di comando della ... non ha dubbi su come finirà questa storia: 'Agnelli è e rimarrà presidente della', ha ...Evelina Christillin, membro Uefa e amica della famiglia Agnelli, ha parlato delle voci che la vorrebbero come presidente Intervenuta sulle pagine de Il Fatto Quotidiano, Evelina Christillin ha parlato ...«Nessuno mi ha chiamata e se vuole la mia opinione penso che Andrea Agnelli continuerà nel ruolo», ha ribadito a proposito della presidenza della Juve.