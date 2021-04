John Lydon contro Danny Boyle per la serie sui Sex Pistols: “Mi ha scavalcato, ora se la vede brutta” (Di lunedì 26 aprile 2021) Dura invettiva di John Lydon contro Danny Boyle. Il tema, inevitabilmente, è quello della serie TV Pistol della quale l’ex frontman della band britannica ha parlato nel corso di un’intervista rilasciata al Sunday Times. John Lydon contro Danny Boyle Secondo John “Johnny Rotten” Lydon la produzione non avrebbe in alcun modo concordato la sua partecipazione al progetto, per questo l’artista ha annunciato di voler portare Danny Boyle in tribunale. Pistol si ispira al libro pubblicato nel 2018 dal chitarrista Steve Jones, Lonely Boy: Tales From A Sex Pistol. FX ha avviato il progetto lo scorso anno e si tratterà ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 26 aprile 2021) Dura invettiva di. Il tema, inevitabilmente, è quello dellaTV Pistol della quale l’ex frontman della band britannica ha parlato nel corso di un’intervista rilasciata al Sunday Times.Secondony Rotten”la produzione non avrebbe in alcun modo concordato la sua partecipazione al progetto, per questo l’artista ha annunciato di voler portarein tribunale. Pistol si ispira al libro pubblicato nel 2018 dal chitarrista Steve Jones, Lonely Boy: Tales From A Sex Pistol. FX ha avviato il progetto lo scorso anno e si tratterà ...

Advertising

IndieForBunnies : #JohnLydon boccia la miniserie dei #TheSexPistols diretta da #DannyBoyle: 'E' una merda irrispettosa' | IndieForBun… - mauriziomodica : RT @RadioFrecciaOf: John Lydon contro il regista di Trainspotting Danny Boyle per il biopic a episodi sulla storia dei #SexPistols #radiofr… - RadioFrecciaOf : John Lydon contro il regista di Trainspotting Danny Boyle per il biopic a episodi sulla storia dei #SexPistols… - RollingStoneita : Il cantante ha attaccato la produzione di 'Pistol' in una recente intervista al ‘Sunday Times’: «Pensano di potermi… -