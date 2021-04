Italiani senza Oscar | è il trionfo di Nomadland

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 26 aprile 2021) Nell’anno delle donne, l’Italia incassa delusioni agli: nè Laura Pausini per “Io Si”, nè “Pinocchio” di Matteo Garrone per trucco e costumi hanno portato a casa le statuette sperate. Con ululato della sua protagonista e per la terza volta miglior attrice, Frances McDormand, la più antidiva di Hollywood, ha vinto, mentre il suo film di cui è anche produttrice, “”, già Leone d’oro a Venezia, ha dominato con trevincendo come miglior film e la regista Chloe Zhao, nata a Pechino, è entrata nella storia del cinema, prima non bianca e seconda donna a vincere per la regia dopo Katheryn Bigelow di “The Hurt Locker” (2010). Oltre tre ore di cerimonia e un finale a sorpresa: davanti a una platea di star in gran maggioranza afroamericane, Anthony Hopkins ha vinto. Il favorito della vigilia era Chadwick Boseman per la sua ...