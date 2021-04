Italia quasi tutta zona gialla. Riaprono i ristoranti, i musei e i cinema e cambiano le regole per gli spostamenti: cosa si può fare da oggi (Di lunedì 26 aprile 2021) Sulla scia di quello che l’anno scorso aveva rappresentato per l’Italia il 4 maggio, il primo effettivo spiraglio di luce dopo un primo e severo lockdown che per la prima volta ci aveva costretti in casa, anche per il 2021 è arrivata la luce con la data di oggi, 26 aprile: un’Italia che sembra ritornare lentamente alla normalità, quasi del tutto zona gialla. Nuove aperture dai bar ai musei, cambiano le regole per gli spostamenti: tutto quello che è possibile tornare a fare da oggi, lunedì 26 aprile. Gran parte dell’Italia in zona gialla, rossa la Sardegna: cosa si può fare da oggi ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 26 aprile 2021) Sulla scia di quello che l’anno scorso aveva rappresentato per l’il 4 maggio, il primo effettivo spiraglio di luce dopo un primo e severo lockdown che per la prima volta ci aveva costretti in casa, anche per il 2021 è arrivata la luce con la data di, 26 aprile: un’che sembra ritornare lentamente alla normalità,del tutto. Nuove aperture dai bar aileper gli: tutto quello che è possibile tornare ada, lunedì 26 aprile. Gran parte dell’in, rossa la Sardegna:si puòda...

