Isola dei Famosi | tutti contro Valentina Persia | le parole di Elettra Lamborghini e Karina Cascella

La fame è molto sentita all'Isola dei Famosi: i naufraghi in Honduras si nutrono solo di riso, cocco e molluschi, alimenti che non sono in grado di apportare molta energia ai fisici già provati dei concorrenti. Diviene così importante, in ogni puntata, il cibo offerto in premio a chi vince le prove assegnate. Valentina Persia e la cioccolata all'Isola dei Famosi Durante l'ultima puntata del reality, giunto alla quindicesima edizione, Valentina Persia ha mangiato della cioccolata e ha mostrato, senza alcun ritegno, la fame a stento sopportata in settimana. Naturalmente, oltre al sapore della cioccolata che gli altri concorrenti non potevano gustare, il modo in cui la Persia si è cibata non è piaciuto.

