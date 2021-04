Isola Dei Famosi: Gilles rinuncia alla prova ricompensa (Di lunedì 26 aprile 2021) Gilles Rocca ha sollevato una serie di polemiche per la sua decisione di non prendere parte alla prova ricompensa, rendendo impossibile anche la partecipazione di Francesca Lodo, che non l’ha presa per niente bene. Pochi minuti fa Ilary Blasi ha regalato a tre coppie di naufraghi la possibilità di gustare un enorme piatto di pasta all’amatriciana. Per aggiudicarsi la ricompensa Gilles Rocca, Francesca Lodo, Vera Gemma, Matteo Diamante Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 26 aprile 2021)Rocca ha sollevato una serie di polemiche per la sua decisione di non prendere parte, rendendo impossibile anche la partecipazione di Francesca Lodo, che non l’ha presa per niente bene. Pochi minuti fa Ilary Blasi ha regalato a tre coppie di naufraghi la possibilità di gustare un enorme piatto di pasta all’amatriciana. Per aggiudicarsi laRocca, Francesca Lodo, Vera Gemma, Matteo Diamante Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre Morti e malati di Covid considerati solo numeri per evitare restrizioni e chiusure in… - IsolaDeiFamosi : Stasera Asia Argento e Giulia Salemi saranno ospiti all'#Isola dei Famosi! Ci vediamo dopo?? - IsolaDeiFamosi : Il lunedì vuol dire solo una cosa: Isola dei Famosi ?? A stasera! #Isola - TommyTheBest2 : RT @norainoflowerr: T: “NON DEVI DIVENTARE DEMOCRISTIANO ALL’ISOLA DEI FAMOSI GILLES DAI” ???????????????????????? #isola #tommasozorzi htt… - gio99068598 : RT @francin_9: non so voi ma vedo dei culi tremare ora, vediamo le nomination di stasera #isola #prelemi #giuliaxfariba -