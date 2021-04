Isola dei Famosi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi dure contro i naufraghi: il motivo (Di lunedì 26 aprile 2021) Dura critica da parte di Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi che in un recente intervista hanno commentato cosa pensano dei naufraghi, per loro non ci sono eccezioni Iva Zanicchi ed… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 26 aprile 2021) Dura critica da parte die Ivache in un recente intervista hanno commentato cosa pensano dei, per loro non ci sono eccezioni Ivaed… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre Morti e malati di Covid considerati solo numeri per evitare restrizioni e chiusure in… - IsolaDeiFamosi : Il lunedì vuol dire solo una cosa: Isola dei Famosi ?? A stasera! #Isola - VanityFairIt : perché «stai zitta» è un’espressione che non dovremmo mai usare - Agatha776 : @skyroad79 tommi ho iniziato a seguirlo dopo il gf e al momento sono in standby perche' potro' continuare a seguirl… - Frances65113589 : RT @team_Tommaso: Gli appuntamenti di oggi con Tommaso; - Daytime il Punto Z alle 18:10 Italia 1 - L‘isola dei Famosi alle 21:45 su canale… -