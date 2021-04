Isola dei Famosi | Beatrice Marchetti | chi è il fidanzato?

Advertising

reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre Morti e malati di Covid considerati solo numeri per evitare restrizioni e chiusure in… - IsolaDeiFamosi : Stasera Asia Argento e Giulia Salemi saranno ospiti all'#Isola dei Famosi! Ci vediamo dopo?? - IsolaDeiFamosi : Il lunedì vuol dire solo una cosa: Isola dei Famosi ?? A stasera! #Isola - greenblueinside : RT @IsolaDeiFamosi: Stasera Asia Argento e Giulia Salemi saranno ospiti all'#Isola dei Famosi! Ci vediamo dopo?? - paertition : vedrò l’isola per GS che deve fare neri metà dei concorrenti -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

La 'maledizione dell'occhio' colpisce ancora all'Famosi . A poche ore della diretta del reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi , potrebbe avvenire un altro ritiro per problemi agli occhi: dopo gli addii di Brando Giorgi e Elisa ...Roberto Ciufoli all'famosi 2021: 'Nominatemi, voglio andare via!' Roberto Ciufoli è tornato a Cayo Cochinos furioso e indignato dopo la diretta dell'Famosi 2021 e come dargli torto visto che i nuovi ...Iva Zanicchi e Mara Maionchi insieme a Venus Club. De Andreis: “La coppia promette bene” Tra le donne più forti della televisione italiana, che quando ...Entrambe ospiti di Barbara d’Urso, hanno avuto una dura discussione per via di certe dichiarazioni fatte in passato dalla Martani. Che cosa è accaduto tra Daniela Martani, ex naufraga dell’Isola dei f ...