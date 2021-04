Isola dei famosi | anticipazioni oggi 26 aprile

Leggi su solodonna

(Di lunedì 26 aprile 2021) Che cosa accadrà questa sera, lunedì 262021, sull’dei? Chi tra Fariba Tehrani e Vera Gemma le due naufraghe in nomination, dovrà lasciare il reality show? Ospiti in studio Giulia Salemi e Asia Argento. Le carte si rimescolano: due nuovi gruppi si formeranno a Playa Reunion. L’dei2021 a come motto “liberi di sognare“, come ripete in ogni puntata la conduttrice Ilary Blasi. Ma Articolo completo: dal blog SoloDonna